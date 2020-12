Kohvi joomise positiivsed ja negatiivsed küljed

Üle maailma tarbitakse igal aastal ära ligi kümme tonni kohvi. Mais tehtud uuringust selgus, et maailmas joovad seda kõige rohkem soomlased. Arvutuste kohaselt tarbib keskmiselt iga soomlane aastas ära 12 kilogrammi kohvi. Siiski on teada, et selle joomisel on nii head kui ka halvad küljed.