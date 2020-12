Tervise lühiuudised

Vaktsiinidega võivad tekkida allergilised reaktsioonid

«Kliinilistelt andmetelt tunduvad vaktsiinid küll sarnased olevat ja mõlema kohta on veel palju, mida me ei tea. Olen üsna kindel, et ka pärast müügiloa andmist jätkuvad uuringud,» ütles viroloogiaprofessor Irja Lutsar Pfizeri ja Moderna koroona­vaktsiinide kohta.

Ta tõdes, et ei ole näinud Moderna vaktsiini ravimiinfot ega detailseid andmeid. «On raske öelda, kas allergilised reaktsioonid on omased vaid Pfizeri vaktsiinile või käivad need kõigi mRNA vaktsiinidega kaasas. Mõlemal vaktsiinil on rohkelt paari päevaga mööduvaid kõrvalnähte, nagu süstekoha punetus, valu, turse, palavik ja väsimus. Usun, et allergilised reaktsioonid, mis siiani on küll väga harvad olnud, võivad esineda mõlema vaktsiiniga.»

Koroonavaktsiini saavad ka Covid-19 põdenud

Eestis saavad koroonavaktsiini ka Covid-19 juba põdenud inimesed. «Läbipõdemine ei anna immuunsust kogu eluks. Praeguste andmete põhjal võib see kesta kuni kuus kuud,» selgitas terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp. Sotsiaalministeeriumi vaktsineerimiskava järgi võimaldatakse vaktsineerimist esmajärjekorras tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenuste toimepidevust tagavatele inimestele ning riskirühmadele. Sõltuvalt Eestisse jõudvatest vaktsiinikogustest plaanitakse alustada riskirühmade vaktsineerimist 2021. aasta jaanuaris ning jõuda 2021. aasta II kvartalis selleni, et kõigil soovijail oleks võimalus end vaktsineerida koroonaviiruse vastu.

150–300 minutit mõõdukaid aeroobseid tegevusi nädalas soovitab täiskasvanutele Maailma Terviseorganisatsioon uutes juhistes.

Kus tohib käia koroonapositiivne?