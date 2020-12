37-aastase autisti vanemad: võõrad ei mõistnud, miks laps nii käitub

Andres (37-aastane) on eriline inimene. Tema moodi erilisi inimesi on Eestis veel umbes 4000. Neid ühendab autismi­spektri häire diagnoos. Vaid neljakümnel täiskasvanud intellektipuudega inimesel avaneb võimalus saada 2021. aasta veebruaris hoolekandeteenuseid värskelt valminud Liikva Päikesekodus. Andres on üks neist õnnelikest.