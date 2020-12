Doktor Hanseni sõnul on hetkel väga oluline, et inimesed näeksid, et uus vaktsiin pole tegelikult midagi erilist või hirmutavat. Ta tõdeb, et osadel inimestel võivad pärast vaktsineerimist ilmneda ajutised kõrvalmõjud, kuid see on pigem positiivne. «See on immuunsüsteem, mis vaktsiinile vastab. Mõningaid sümptomeid esineb rohkem pärast teise vaktsiinidoosi saamist ja enamasti on tegemist noorte inimestega.»