Väikese Annabeli vanemad: oleme terve aasta teinud palju tööd

«Oleme terve 2020. aasta teinud palju tööd ning näeme, et see kannab tublisti vilja. Annabel käib palju ujumas, massaažis ning mitu korda nädalas füsioteraapias. Edusammud tulevad tasa ja targu, kuid sihikindlalt. Pisikene naerusuine Annabel avastab huviga, mida juba oma käte ja jalgadega vahvat korda saata saab. Oleme selle üle nii-nii õnnelikud!» jagavad vanemad.

Nad lisavad, et geeniravist on olnud Annabelile kindlasti väga palju kasu ja see ravi oli Annabelile kättesaadav tänu SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile ning eelkõige tänu annetajatele ja kaasaelajatele.

«Kuna ülemaailmselt on Covid-19 tõttu väga rasked ajad, siis soovime, et hooliksite nii enda kui ka lähedaste tervisest ning teeksite oma käimistega tarku otsuseid.