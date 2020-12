Ehkki teatud geenidel on kaalulangetamisel oma tähtsus, selgus Müncheni Tehnikaülikooli värskest uuringust, et kõige suuremateks mõjutajateks kaalulangetusel on siiski keskkond ning sotsiaalsed- ja käitumuslikud tegurid, kirjutab Medical Xpress.