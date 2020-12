Uuring ⟩ Covid-19 on gripiga võrreldes tunduvalt raskema kulu ja kõrgema suremusega haigus

Viimase 100 aasta jooksul on inimkonda umbes sarnases mahus kimbutanud respiratoorne viirushaigus gripp. Meedias on palju viidatud gripi ja Covid-19 kulu sarnasustele ja levinud on ka arvamus, et Covid-19 ei ole gripiga võrreldes sugugi raskekujulisem haigus.