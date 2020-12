Mart Ustav: Eesti on koroonaravimi juba välja töötanud

Ustavi sõnul saavad nad hakata vaatama, kuidas ravim inimestel töötab, sest nende katseklaasi-, koekultuuri- kui ka loomkatsed on positiivselt lõppenud.

«On ainult üks viiruse mutant, mille pärssimist me ei näe, aga kõiki teisi see pärsib,» ütles akadeemik.

Ta märkis ta, et Icosagen panustab kogu oma kasumi koroonaravimi väljatöötamisele. Ustavi sõnul on rohi juba valmis, aga selleks, et seda apteegist osta saaks, peaks ravimit vastavates tingimustes tootma, kuid siin tuleb sein ette.