Ärevus ja depressioon on maailmas kaks kõige levinumat vaimse tervise probleemi - varasemad uuringud on näidanud, et nende muredega on kimpus nii rikkad kui vaesed, kuigi materiaalselt ebastabiilsemas olukorras olevate inimeste puhul olid vaimse tervise probleemide näitajad siiski pisut kõrgemad, kirjutab Medical Xpress.