Sotsiaalepidemioloog võrdleb aastatuhandete jooksul olnud epideemiaid koroonaga

Yale professor, sotsiaalepidemioloog, dr Nicholas Christakis, vaatles aastatuhandete jooksul olnud haiguseid. Ta sõnas, et kõik pandeemiad lõppevad kord. Nii oli see isegi siis, kui veel vaktsiine ei olnud. Siiski arvab professor, et Pfizeri ja Moderna vaktsiinid saavad nii maailma tervise ajaloo suurimaks väljakutseks kui ääretuks inimkonna saavutuseks. «Oleme esimene inimpõlv, kes on kunagi silmitsi seisnud sellise hädaohuga, kus meil on võimalik reaalajas efektiivselt antud olukorrale reageerida. See on imeline,» ütles Christakis.