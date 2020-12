Kiik: valitsus arutab täiendavaid koroonapiiranguid

«Me näeme, et viiruse levik on Eestis jätkuvalt tõusutrendis, kõige enam Tallinna ja Harjumaa piirkonnas. Oluline on inimeste igapäevase liikumise vähendamine ja see, et need jõulud veeta kitsas pereringis ning mitte külastada rahvarohkeid üritusi,» ütles Kiik.