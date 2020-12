Lutsarile teeb muret viiruse levik Tallinnas ja Harjumaal

Tema sõnul Tallinnas, kus kogukonnas on viirust palju, nakatub ka haiglate personal, mis omakorda paneb teised töötajad isolatsiooni ja osakonnad kinni ning kui viirus juba on haiglas, siis nakatuvad ka seal olevad haiged. «Nii et niisugune suletud ring on tekkinud ennekõike Tallinna haiglatesse,» tõdes ta.