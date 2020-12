Toitumisterapeut selgitab, mida teeb kehale ülesöömine ja millise vilja ampsamine aitab

«Kui süüa korraga väga palju, eriti just rasvastest ja raskesti seeditavatest toitu, peab keha kulutama üpris palju energiat selle kõige seedimiseks ning see toob kaasa väsimuse ja jõuetuse. Ei tasuks unustada ka seda, et ülesöömine võib olla koormav südame- ja veresoonkonnale, eriti tasub seda meeles pidada neil, kellel on juba mõni südamehaigus diagnoositud või kes on selles riskirühmas,» toonitab Nikolai.