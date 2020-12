Mis juhtub, kui pakasega tekib nina alla jääpurikas?

Külma ilmaga tekib vesine nina ligi 50 kui 90 protsendil inimestest, vahendab livescience . Nina kaudu hingamine soojendab ja niisutab õhku, enne kui see jõuab kopsudesse; kui õhk on väga külm ja kuiv, tekitab nina selle niisutamiseks rohkem vedelikku.

Antarktikas, väga ekstreemsetes tingimustes hakkab nina aga kohe külmuma. «Kuna nina on nii külm, siis sa ei tunne ja ei pane tähele, et huule kohale kerkib suur jääpurikas. Lisaks ei näe sa ennast ja nina on tuim,» ütles Gross. Nina alla tekkivad kujutised muutuvad eriti naljakaks, sest tuul puhub ja see vormib jäätunud osa.