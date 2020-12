Pealinnas on arstiabi tagatud ka pühade ajal

«Jõulud ja aastavahetus on rõõmsad sündmused, kuid haigus ei hüüa tulles ning ka pühade ajal võivad inimesed vajada arstiabi. Jõulude ja aastavahetuse perioodil töötavad nii valvekliinik kui ka -apteek, perearsti nõuandetelefon ning lastele saab vajadusel kutsuda koduarsti brigaadi,» ütles abilinnapea Betina Beškina. «Soovin kõigile linlastele rahulikke pühi ning tugevat tervist, hoidkem iseend ja üksteist!»

Confido kiirkliinikud on avatud Nautica keskuses ja Lasnamäe Centrumis järgmiselt (vt ka kiirkliinik.ee ):

Apteegid on öösel avatud aadressidel Tõnismägi 5 ja Vikerlase 19 kõigil kalendripäevadel kella 20–8, riigi- ja rahvuspühadel on need apteegid avatud ööpäevaringselt.