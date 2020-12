TASUB TEADA ⟩ Kuidas jõuluõhtusööki kergemini seedida

Paljud arvavad, et enne jõuluõhtusööki näljutamine muudab toidu nauditavamaks, kuid see ei pruugi olla üldsegi hea lahendus. Liiga näljasena on kergem üle süüa ja see põhjustab kõhuvalu. Selleks, et seedesüsteem hästi toimiks, sööge kiudainerikast hommikueinet (näiteks smuutikauss või kaerahelbed). Soovituslik oleks paar tundi enne prae söömist minna jooksma või matkama.