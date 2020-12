Haigekassa rahastab uuest aastast ka ravikindlustuseta inimeste sõeluuringuid

Eestis pakutakse riigi rahastusel täiskasvanud elanikonnale kolme olulist vähi sõeluuringut, emakakaela,- rinna- ja jämesoolevähi sõeluuring. Sõeluuringule on igal aastal kutsutud kindlal aastal sündinud mehed ja naised.

«Kui varasemalt on sõeluuringule kutsutud vaid ravikindlustatud naised ja mehed, siis uus aasta toob endaga kaasa olulise ja positiivse muudatuse ka ravikindlustamata inimestele. Sõeluuringu eesmärk on kasvaja teket ennetada või varakult avastada, mis aitab alustada õigeaegset ravi. Selline tegevus päästab elusid, hoiab oluliselt inimese elukvaliteeti ning säästab ka ühist raviraha,» ütles haigekassa esmatasandi osakonna ekspert Made Bambus.

Ta lisas, et selline lähenemine on äärmiselt oluline, sest näiteks Eestis avastatakse 50% rinnavähi juhtudest kaugele arenenud staadiumis, mis näitab, et sõeluuringule kas ei jõuta õigel ajal või ei käida seal üldse.