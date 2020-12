Irja Lutsar: ma ei tahaks kuidagi soovitada, et vanaemad-vanaisad oleksid jõuluõhtul üksi

Lutsari sõnul võib perekond jõuluõhtul kokku saada vaid juhul, kui kõik on terved ja kui perekond niikuinii pidevalt lävib. «Kui aga on väiksemadki haigussümptomid või keegi on olnud Covid-19 positiivsega lähikontaktis, siis nemad võiksid sellest üritusest kõrvale jääda,» ütleb ta.