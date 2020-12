Covid-19 patsiente ravinud medõe tütar: minu noor ja energiline ema võitleb nüüd oma elu eest

Sel aastal hoolitses ta suurema osa ajast koroonahaigete patsientide eest, nüüd hingab tema eest masin ning ta on lisatud kopsusiirdamise ootejärjekorda.

«Jill on minu jaoks parim inimene. Iga kord, kui kohtume, suudab ta tekitada tunde, nagu oleksin kõige olulisem inimene terves maailmas,» ütles kolleeg Holly Pike. «Ta teeb kõike oma elus äärmise enesekindluse ja lahkusega - imetlen seda tema juures väga. Olen Jilliga koos töötanud viimased kuus aastat ja võin kinnitada, et ta on minu jaoks suur eeskuju.»