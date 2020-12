Ukrainas töötanud arst: mäletan siiani analüüside vastuseid õlleetiketi tagaküljel

Vaatamata sellele, et Umantsev oli Ukrainas töötanud suures, 850 voodikohaga haiglas, šokeeris teda Ida-Viru Keskhaigla hea varustustase: hingamisaparatuur, monitorid, ühekordsed tarvikud, labori võimalused jne, vahendab Med24 .

Umantsevil on ka anestesioloogikutse, aga ta on valinud perearsti oma lihtsal põhjusel: «Tahan magada oma voodis.»

Töökoormuse vahe Ukraina ja Eesti intensiivraviteenistuses on täiesti erinev. Ta ei teinud Ukrainas mõnikord kogu öö jooksul ühtegi narkoosi ja päevasel ajal oli üks-kaks anesteesiat.

Ukraina inimesed maksvad arstiabi eest. Umantsev luges Ukraina kodulehelt, mitu protsenti sealsetest patsientidest maksis uuringute ja muu eest onkokirurgias: 95% kompuutertomograafia, 93% positronemissioontomograafia, 80% ultraheliuuringu, 72% koloskoopia, 47% röntgenuuringu eest; 85% operatsioonitarvikute eest, 75% ravimite eest postoperatiivses perioodis, 73% anesteesia ja intensiivravi ravimite eest; 84% kirurgile, 78% anestesioloogile. Ainult 1% mainis, et kõik oli tasuta. «Mulle tundub, et need arvud räägivad ise enda eest – Ukraina patsiendid tunnevad ennast kaitsetuna,» tõdeb ta.