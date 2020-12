Kaks pealtnäha süütut sümptomit, mille esinemisel peaks end Covid-19 suhtes testida laskma

«Covid-19 puhul võib iga väiksemgi sümptom olla märk nakatumisest,» sõnab peremeditsiini doktor Kathryn Boling. Ta on näinud palju patsiente, kes on arvanud, et neil on mõni allergia, külmetus või lihtsalt kerge kurguvalu, kuid tegelikult on nad olnud Covid-19 positiivsed.