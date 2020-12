Arst soovitab, mida koroonaviirusega nakatumise kahtluse korral teha

«Enda sümptomite pärast muretsevatel inimestel soovitan ma mõelda kahele asjale. Esiteks, millega ta viimasel ajal tegelenud on? Kus ja kellega ta viibinud on? Kui ta on kodust väljas käinud või kedagi külla kutsunud, siis on selge, et Covid-19sse nakatumist ei saa välistada,» selgitas dr Boling.

«Teiseks tuleks oma sümptomid kriitilise pilguga üle vaadata. Covid-19 levib läbi hingamisteede, samamoodi levib ka näiteks gripp. Kui inimese sümptomid on sellised, mis ei kandu inimeselt inimesele, siis on tõenäosus, et tegemist võib olla Covid-19ga, väiksem,» lisas ta.