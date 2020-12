Medõde kirjeldas, milline tunne teda pärast Moderna vaktsiini saamist valdas

Ramirez ütles CNNile antud intervjuus, et teda valdavad pärast vaktsineerimist vastandlikud tunded. Naine põdes koroonaviirust juba möödunud kevadel ning tema isa oli koroonaviirusega 36 päeva haiglaravil, kuid pidi selles võitluses kahjuks siiski alla andma. «Vaktsineerimine annab lootuse, et koroonaviirus ei röövi varsti enam elusid, ei lõhu rohkem perekondi ega hoia inimesi lahus. Tunneli lõpus on siiski valgus,» sõnas Ramirez.

«Kõik teavad, et Covid-19 on haigus, mida kõik erinevate sümptomitega põevad.Teatud juhtudel kujuneb haigus väga raskeks, samas on palju neid, kes põevad koroonaviirust väga kergete sümptomitega. Reaalsuses on Covid-19 tohutu risk. Paljud on pidanud oma elu eest võitlema ja selles võitluses kaotajaks jääma. Milleks riskida, kui meil on võimalik end selle vastu vaktsineerida?» Ramirez lisas, et koroonaviiruse näol on endiselt tegemist üsna ettearvamatu haigusega, mille kulg on iga patisendi puhul erinev.