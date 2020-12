Fotod ⟩ Rumeenias külastas Covid-19 osakonna patsiente jõuluvana

Bucharesti haiglas töötav medõde Ionut Ivan on viimase üheksa kuu jooksul hoolt kandnud nii paljude korooniviirusega haiglaravil olnud patientide eest, et tal on nende lugemine juba ammu segamini läinud. Selgelt pole see tema entusiasmi sugugi vähendanud, sest 22. detsembril otsustas ta end jõuluvanaks riietada ning Covid-19 osakonna patisentidele kingitusi viia.