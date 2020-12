5 põhjust, miks peaksid matchat iga päev tarvitama

1. Kõrge antioksüdandi sisaldusega

Antioksüdandid aitavad stabiliseerida kahjulikke vabu radikaale. Need on ühendid, mis võivad rakke kahjustada ja põhjustada kroonilisi haigusi.

Kui lisate tee valmistamiseks kuuma vette matcha pulbrit, sisaldab tee kõiki toitaineid, mis lehest saab. Nii on joogis rohkem katehhiine ja antioksüdante, kui tavalises rohelises tees. Katsete järgi on katehhiinide arv matchas kuni 137 korda suurem kui rohelise tee puhul.

2. Kaitseb maksa

Maks on inimese elutähtis organ. See loputab toksiine, töötleb toitaineid ja on ravimite ainevahetusel oluliseks rolliks. Nii mõneski uuringus on selgunud, et matcha tarvitamine võib aidata maksa tervist kaitsta. Ühes uuringus anti diabeetikust rottidele matchat 16 nädalat ja leiti, et see aitas ära hoida nii neerude kui ka maksa kahjustusi.

3. Parandab aju tööd

Mõnedki uuringud näitavad, et matcha võib aidata aju tööd parandada. Uuringus, kus osales 23 inimest, vaadeldi kuidas inimese aju jõudlus suurenes matcha joomise tagajärjel. Selle testi tulemusena selgus, et matcha suurendas inimeste tähelepanuvõimet, reageerimisaega ja mälu. Samuti selgus, et pärast igapäevast matcha tarvitamist, kahe kuu jooksul, parandas see aju funktioneerimist vanematel inimestel.

Ühtlasi sisaldab matcha ka ühendit nimega L-teaniin, mis muudab kofeiini toimet. Nimelt soodustab selle joomine erksust, aga samal ajal väldib kofeiini tagajärjel tekkivat energiataseme langust.

4. Aitab ennetada vähki

Roheline tee sisaldab eriti palju epigallokatehiingallaat (EGCG, inglise keeles EpiGalloCathechin-3-Gallate), mis on võimsa vähivastase toimega. Ühes katseklaasi uuringus leiti, et matcha EGCG aitas eesnäärmevähi rakud hävitada. Teised uuringud on näidanud, et EGCG on efektiivne naha-, kopsu- ja maksavähi vastu.

5. Aitab langetada kaalu

Roheline tee on juba varemgi tuntud, kui hea abiline kaalu langetamise puhul. Nimelt näitavad uuringud, et see võib aidata ainevahetust kiirendada. Nii suureneb energiakulu ja seega põleb ka rasv. Üks uuring näitas, et kui inimene jõi trenni ajal rohelise tee ekstrakti, siis tema rasv põles 17 protsenti rohkem.