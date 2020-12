PUUST JA PUNASEKS ⟩ Mis on Covid-19 vaktsiin ja mida me sellest praeguseks teame?

Efektiivne COVID-19 haiguse vastane vaktsiin ja piisava hulga inimeste kaitsmine vaktsineerimisega aitab suure tõenäosusega harjumuspärase elu juurde tagasi pöörduda. Eesti elanike vaktsineerimisega saame kõige tõhusamalt kaitsta enim haavatavaid inimesi ehk riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või surra kui teistel. COVID-19 haigusesse nakatumise risk on suurem tervishoiu- ja hoolekandeasutuste töötajatel ning haigus võib osutuda eriti ohtlikuks vanemaealistele ja teatud krooniliste ja kaasuvate haiguste diagnoosidega inimestele. Elutähtsate teenuste osutajate ja teiste kõrgema nakatumisriskiga eesliinitöötajate kaitsmine on eriti oluline, et kindlustada ühiskonna normaalset toimimist. Laste vaktsineerimine on võimalik siis, kui on olemas lastele sobiv vaktsiin. COVID-19 vaktsiinide kasutamise kohta raseduse ajal on andmed hetkel piiratud ning neid võib kasutada vaid juhul, kui võimalik kasu ületab mis tahes potentsiaalsed riskid emale ja lootele.

Kuidas vaktsiinid nakkushaiguste eest kaitsevad?

Vaktsiin sisaldab haigust tekitava viiruse või bakteri neid osakesi, mille kaudu immuunsüsteem haigustekitaja ära tunneb. Haigust ennast vaktsineerimise tõttu aga ei kujune, vaid immuunsüsteem õpetatakse haigustekitajat ära tundma ja järgmisel kokkupuutel reageerima. Seega sünnib vaktsineerimise tulemusel samasugune immuunvastus, nagu nakkushaiguse läbipõdemisega, kuid ilma haigestumise riski ja läbipõdemisega kaasnevate vaevusteta. Kui haiguse vastu vaktsineeritud inimene haigustekitajaga kokku puutub, siis on immuunsüsteem valmis organismi kaitsma. Haigustekitajad hävitatakse immuunsüsteemi poolt enne, kui nad saavad hulgaliselt paljuneda. Hetkel ei ole veel teada, kui pikaks ajaks COVID-19 haiguse vastane vaktsineerimine immuunsuse annab, kuid vastavad uuringud on käimas ja info täieneb pidevalt.

COVID-19 vaktsiinide ohutuse tagamine

Euroopa Liidus ja sealhulgas Eestis kasutatakse tavapäraselt vaid neid ravimeid, mis on saanud Euroopa Liidus müügiloa ning vastavad kõikidele kvaliteedi- ja ohutusnõuetele. Müügiloa taotlemise protsessi on COVID-19 pandeemia tõttu küll kiirendatud, kuid selle hindamise tingimusi ei ole leevendatud. Euroopa Ravimiamet on vaktsiinikandidaatide kiiremaks hindamiseks moodustanud ekspertide töörühma. COVID-19 vaktsiinide ohutuse ja efektiivsuse seire jätkub ka pärast müügiloa saamist.

Pfizeri ja BioNTechi COVID-19 vaktsiin Comirnaty sai 21. detsembril Euroopa Ravimiametilt positiivse hinnangu ja EL müügiloa.

Pfizeri ja BioNTechi vaktsiin on Euroopa Liidus esimene, kuid suure tõenäosusega ei jää see viimaseks. Euroopa Ravimiameti müügiloataotluse hindamise protseduuris on ka tootjate Moderna ning eelhindamises Janssen Pharmaceutica NV ja AstraZeneca vaktsiinikandidaadid. Moderna vaktsiinile antakse inimravimite komitee hinnang hetkeseisuga 6. jaanuaril. Pfizeri ja BioNTechi vaktsiini kliinilises uuringus osales 44 000 inimest. Maailmas on arenduses kokku ligi 200 vaktsiinikandidaati, millest ligi 60 on hetkel kliinilistes uuringutes.

Mida kujutab endast Pfizeri ja BioNTechi arendatud COVID-19 vaktsiin?