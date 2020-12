ÜLLATAV AVASTUS ⟩ Need kaheksa toiduainet aitavad stressi korral

Kuna roheline tee sisaldab L-teaniini, siis on selle toimet stressi leevendamisel erinevates uuringutes tõestatud nii loomsetes kui inimkatsetes.

Munad on heaks vitamiini-, mineraali-, aminohapete- ja antioksüdandi allikaks. Nendest saab koliini, mis mängib uuringute järgi suurt rolli ajutöös ja võib aidata kaitsta liigse stressi eest.

Rasvane kala, nagu makrell, heeringas, lõhe ja sardiinid, on rikkalikud oomega-3-rasvhapete ja D-vitamiini allikad. Tänu neile toitainetele on võimalik vähendada stressi ja parandada meeleolu.

Petersell on täis antioksüdante. Need on ühendid, mis neutraliseerivad ebastabiilseid molekule ja kaitsevad stressi eest.