Professor Talving: võimalike kõrvaltoimete suhe on vaktsiini kasuks

Professor Talving soovitab tungivalt end kõigil Covid-19 vastu vaktsineerida lasta. «Vaktsiini ja selle võimalike mööduvate kõrvaltoimete suhe on nii palju vaktsiini kasuks, et selles ei tohiks kindlasti kahelda. Tänaseks on vaktsiini saanud juba miljonid inimesed üle maailma – see on äärmiselt oluline tagamaks nii meditsiini kui majanduse toimepidavus, kui meie kõigi tulevik,» lisas prof Talving.