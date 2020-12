Teadlased selgitavad: mida kujutab endast uus koroonaviiruse tüvi

Mis see koroonaviiruse teine tüvi on?

Covid-19 teisel variandil on 23 mutatsiooni, kaheksa nendest on sellised, mida kasutab viirus inimese rakkudega sidumiseks ja nendesse sisenemiseks.

Kust see tuli?

Esimesena avastati see 21. septembril Inglismaal. Pärast seda viirus kadus, kuid novembris hakkas laialdaselt levima. Hiljem sai sellest kõige levinum variant Inglismaal.

Praegu on teadlased seisukohal, et uus variant on muteerunud immuunpuudulikusega inimese kehas. Uuringud on näidanud, et nõrgema immuunsusega inimesed võivad viirust veel kuid edasi levitada.

Mida need mutandid teevad?

See ei ole kindlalt teada. Viirused muteeruvad kogu aeg. See aga enamasti ei muuda haigust ei surmavamaks ega nakkavamaks. Sel juhul võivad mõned neist mutatsioonidest tekkida täiesti juhuslikult ega pruugi viiruse iseloomu mõjutada.

Kas see levib kergemini?

Eksperdid arvavad, et uus variant levib 50 kuni 74 protsenti kergemini kui teised domineerivad tüved.

Kas see on surmavam?

See pole küll veel kindlalt teada, kuid eksperdid arvavad, et ei ole. Teisalt levib uus tüvi kergemini ja see tähendab, et rohkem inimesi tuleb hospitaliseerida. Kui haiglakohad on hõivatumad, siis arstide töökvaliteet langeb ja see võib surmajuhtumite arvu kordistada.

Kas lapsed võivad sellesse kergemini nakatuda?

Praeguste näitajate põhjal võib öelda, et lapsed nakatuvad teist tüüpi Covid-19 viirusesse vähem kui täiskasvanud. Kui uus varinat hakkab kergemini rakkudele külge, siis uus Covid-19 tüüp hakkab lastele kergemini külge kui eelmine.

Kas vaktsiin toimib ka uue tüve korral?

Enamus teadlasi on seisukohal, et vaktsiin toimib ka uue tüve korral. Kuna vaktsiin ergutab immuunsüsteemi, siis keha ehitab üles varu, et siduda viiruse paljude erinevate osadega.

Mida saame teha selleks, et seda peatada?