Perearst Heli Tähepõld: viiest vaktsiini saanud kolleegist kolmel on tekkinud kõrvaltoimed

Eile postitas Ülikooli perearstikeskuse perearst Heli Tähepõld sotsiaalmeediasse video, milles rääkis, et nende kollektiivi kümnest liikmest viis saavad esimese doosi Covid-19 vastast vaktsiini. Täna teatas doktor Tähepõld, et viiest kolmel on pärast vaktsiini saamist kõrvaltoime tekkinud.