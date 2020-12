Eesti meditsiinitöötajad kirjeldavad, kuidas tunnevad end pärast koroonavaktsiini saamist

Jolleri sõnul tunneb ta end hetkel väga hästi. «Süstikoht on veidi tundlik, aga ainult siis, kui miski sinna vastu läheb. Täna on mul olnud väga tegus päev ja tunnen end suurepäraselt,» lausus ta.

Joller tõdeb, et tunneb muutust psüühilises seisundis. «Ma tunnen tõelist vabanemist, kergendust. Ma ei saanudki varem aru, et tegelikult tekitas ka minus stressi teadmine, et ma võin haigestuda - oma töö tõttu, oma pereliikmete kaudu, juhuslikult ühistranspordis või poes kohatud inimese kaudu. Praegu tunnen suurt kergendust, et varsti võin olla oluliselt julgem - järgin küll endisi distantsi-, hügieeni- ja maskinõudeid, aga tean, et olen kaitstud. Turvatunne on,» ütles ta.

Joller märkis ära, et ta väga ootab teist süsti ja kolm nädalat tundub pikk aeg. «Siis veel nädal ja mul ongi maksimaalne kaitse, mida tänapäeval saavutada võib. Soovin väga, et kõik inimesed seda turvatunnet kogeda saaksid!» kommenteeris ta.

Sarnaselt Jollerile ütles ka Regionaalhaigla õendusdirektor Aleksei Gaidajenko, et tunneb end hetkel väga hästi. «Kuna vaktsineerin end iga-aastaselt grippi vastu (kokku juba 15 aastat), ei erine tänane päev tavalisest vaktsineerimisjärgsest päevast,» sõnas ta. Lisaks märkis arst, et süsti koht on veidi valulik, aga see pidi tavaline olema. Mees ütles, et mingeid kõrvalnähte ega allergilisi reaktsioone tal ei tekkinud. «Tekkis tunne, et mina olen teinud endast maksimaalne, et säilitada oma tervist,» märkis ta.