Peep Talving pärast Covid-19 süsti: tunnen end vaimselt tugevamana ja see on minu põhisõnum

Tema sõnul on vaimne stiimul kõige domineerivam esimese doosi järel – siis langeb FDA andmetel nakatumise risk ja raske Covid haiguse tõenäosus (hospitaliseerimised) peale esimest doosi. «See on äärmiselt positiivne signaal, aga samas on väga oluline, et mitte langetada valvsust enne nädalat pärast teist doosi. Just lõpusirgel, immuunsuse suunas, tuleb olla eriti hoolas!» rõhutas professor.