Need on 2020. aasta olulisemad sündmused tervise valdkonnas

Jaanuar- WHO kuulutab välja, et 2020. aastast saab kõigi aegade esimene õe ja ämmaemanda aasta

Pärast Maailma Terviseorganisatsiooni avaldust hakkasid õed ja ämmaemandad ülemaailmselt oma lugusid jutustama. Teemad ulatusid põgenikelaagrites ja maapiirkondades töötamisest kuni Covid-19 rindeliinideni. Õdede ja ämmaemandate jutustused köitsid tähelepanu ka siis, kui koroonaoht kerkis.

Veebruar- The Lancet (Suurbritannia meditsiiniajakiri) avaldas tegurid, mis ohustavad laste tervist veel pikka aega

WHO raport tõstis üles probleemid, mis ootavad lapsi, kes kasvavad üles maailmas, kus on kliimamuutused, väljaränne, konfliktid ja ebavõrdsus. Need on ohuks laste tulevikule ja tervisele.

Märts- Covid-19 kuulutatakse ametlikult pandeemiaks

Märtsi algul avastas WHO, et koroona levib ülemaailmselt väga kiiresti ja pärast seda kuulutati Covid-19 ametlikult pandeemiaks.

Aprill- pööratakse tõsist tähelepanu tervishoiutöötajate puudusele

WHO avaldas raporti, kust tuli välja, et maailm vajaks juurde 18 miljonit tervishoiutöötajat, et saavutada 2030. aastaks madala ja keskmise sissetulekuga riikides üldine tervisekaitse.

Mai- USA politsei mõrvas George Floyd´i

25. mail tappis Minneapolise politsei jõhkral moel George Floyd´i. See tekitas rahva seas pahameelt ja toimusid selleteemalised ulatuslikud meeleavaldaused. Liikumine Black Lives Matter kogus ülemaailmset populaarsust.

Juuni- Kongo Demokraatlikus Vabariigis lõpeb ajutiselt Ebola puhang

Kogu maailm rõõmustas, kui saabus teade, et uue pandeemia keskel on vana viirus jõudnud lõpule. Pärast kahe aastast võitlust, kuulutas Kongo Demokraatliku Vabariik, et nende viimane Ebola patsient lahkus haiglast 25. juunil.

Juuli- Trumpi administratsioon teatas, et USA lahkub Maailma Terviseorganisatsioonist.

Paljud tervishoiuliidrid nimetasid seda sammu hoolimatuks käiguks, sest USA taganemine viiks nad välja ülemaailmsetest vaktsiinivestlustest, sealhulgas Covid-19. Lisaks takistaks see WHO suhteid USA haiguste tõrje ja ennetamise keskuste ning riiklike tervishoiuinstituutide vahel, millel on WHO´ga kokku 24 koostööd tegevat keskust. Muuhulgas uurivad nad selliseid teemasid nagu lastehalvatuse likvideerimine, vähi ennetamine ja ülemaailmne tervisekaitse.

August- Aafrika kuulutatakse lastehalvatuse vabaks

Neli aastat ei ole Aafrikas avastatud halvatuid lapsi. Seetõttu nimetati neid lastehalvatuse vabaks kohaks.

September- maailm rõõmustab uute HIV ennetamise uuringu tulemuste üle

Septembris tuli välja HIV´i ennetamise uuring. Seal osales Aafrika seitsmest riigis üle 3000 HIV´i nakatumise riskiga naise. Uuringu käigus leiti, et iga kahe kuu tagant tehtud üks süst võib naistel HIV´i ennetamisel olla tõhusam kui igapäev võetav ravim.

Oktoober- Maailma toiduprogramm võidab Nobeli rahupreemia, õhutades ülemaailmselt rohkem kõnelema näljast, toitumisest ja vaesusest

2020. aasta algul teatas ÜRO, et 690 miljonil inimesel kogu maailmas pole piisavalt süüa ja nende arv kasvab koroona tõttu.

Sellega seoses tõusid päevakorda teemad toidukindlustatuse ja toidu tähtsuse osas kogu maailmas. Eriti kuna suure toidupuudusega piirkonnad seisavad silmitsi välditavate haiguste ja kliimamuutusest põhjustatud terviseprobleemidega. Alatoitumise ja nälja suurenemise korral suureneb ka haigustele vastuvõtlikkus ja suremus.

November- USA saab uue liidri ja sestpeale keskendutakse seal taas rohkem tervishoiule

Pärast seda, kui Joe Biden võitis valimised, teatas ta, et soovib parandada suhteid erinevate organisatsioonide ja parteritega, ühineda taas Maailma Terviseorganisatsiooniga ja lõpetada igaastane välisabi kärpimine 30 protsendi võrra.

Detsember- haiglaõde saab esimese koroonavaktsiini maailmas