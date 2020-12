Uuringust selgus, et 89 protsendil osalejatest leidus viirust neutraliseerivaid antikehi veel 16–18 nädalat pärast esmast nakatumist. Teadlased leidsid, et suuremal osal neist olid ka T-rakud, mis on võimelised viirusosakesi ära tundma.Üllatav oli, et ühel osal inimestest oli T-rakkude tekitatud immuunsus ning antikehi neil ei olnud, teisel osal oli jälle vastupidi, kirjutab Medical Xpress.