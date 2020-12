Los Angeleses asuv haigla paigutab koroonapatsiente kabelisse ning kingipoodidesse

Eelmisel nädalal lisandus Los Angelesesse 100 000 Covid-19 positiiivset. Haigla juhataja Elaine Batchlori sõnul peavad sealsed meedikud varsti langetama selliseid otsuseid, mille peale ei sooviks isegi mõelda, kirjutab CNN. «Hetkel on meie haigla kõrval viis suurt telki, patsiendid on nii konverentsisaalis kui kabelis,» ütles ta ning lisas, et patsientidega on täidetud ka haigla kingipoed.