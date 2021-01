Kuidas kohv võib mõjutada su tervist ja heaolu

Alati pole lihtne olla heas tujus, ükskõik kui väga sa ka ei püüaks. Kuid uuringud näitavad, et kofeiin võib suurendada õnnelikkuse tunnet ja ka alandada depressiivseid sümptomeid või aidata end depressiooni eest kaitsta. On leitud, et dopamiiniretseptorid ajus vastavad kofeiinile. Nii et maitsvast joogist võib saada tuju kergendaja, kui seda regulaarselt tarbida. See on ka vabandus, et stressirohkest elust korraks paus võtta. Kohvi on tuntud kui tohutu osa sotsiaalsest kultuurist, mis aitab luua rõõmsaid mälestusi ja neid lähedastega jagada. Sotsiaalsetes gruppides on kohvipaus vabandus sõbrustamiseks, tunnete jagamiseks ja tundmaks ühendatust. See on osa rituaalist, mis paneb asjad korda. Kuuluvuse ja sotsialiseerimise tunne stimuleerib inimese mõnukeskust. Pole ime, et kohvi on paljudes töökohtades viis, kuidas päeva alustada. Õnnelikult ja parimas tujus ollakse valmis parimaid tulemusi saavutama. Paljud kohvi positiivsetest tervisemõjudest võivad olla tänu selle muljetavaldavale antioksüdantide sisaldusele. Tegelikult näitavad uuringud, et kohvi on inimese toitumuses üks suuremaid antioksüdantide allikaid ja et need ühendid koos teiste hüvedega aitvad samuti kaasa heale tujule ja hõivad ära depressiooni. Nii et sõbraga jagatud tassitäis kohvi teeb kindlasti õnnelikuks.