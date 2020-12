Kas 2021. aastal tulevad lõpuks meestele mõeldud rasestumisvastased vahendid müügile?

Viimased uuringud on näidanud, et peagi saab võimalikuks meeste rasestumisvastaste vahendite kasutamine. Kliinilistel katsetel on suurt potentsiaali näidanud: geelid, iga päev tarbitavad tabletid, igakuised süstid ja isegi keemiline vasektoomia.

Teadlased tahtsid juba 1950. aastal leiutada meestele mõeldud rasestumisvastast vahendit. See ravim aga vilja ei kandud, sest kui seda rottidel testiti, siis muutusid nad ajutiselt viljatuks. Seda vahendit katsetati ka meessoost vangide peal, kuid uuringu tulemusena nende spermatosoidide arv langes.

Tänaseks on meestel vaid kaks varianti: kasutada kondoomi või püsiv vasektoomia kus kirurgid lõikavad või tihendavad spermatosoidi kandvaid torusid. Üks peamisi lootusi hetkel on rasestumisvastase geeli välja tulemine. Seda testitakse hetkel Suurbritannias ja USAs erinevate paaride peal. Geel sisaldab meessuguhormoone, mis on praegu kasutusel ka mõndades naiste rasestumisvastastes tablettides.