Sotsiaalministeerium avaldab, millal saavad koroonavaktsiini kõik Eesti inimesed

Juba suve alguses, mil esimeste Covid-19 vastaste vaktsiinide arendustöödest hakkas tulema lootustandvaid sõnumeid, algatas Euroopa Komisjon Euroopa Liidu ühishankeprotsessi ja asus läbirääkimistesse seitsme arendustöös kõige kaugemale jõudnud vaktsiinitootjaga. Ka Eesti osaleb selles ühishankes.

Ühishange aitab maandada riske juhuks kui mõne vaktsiinikandidaadi arendus või tootmine ootamatult takerdub ning tagab Euroopa Liidus müügiloa saanud vaktsiinide jõudmise samaaegselt kõikidesse liikmesriikidesse sama hinnaga. Ühishange aitab tagada, et ka väikeriigid nagu Eesti saavad vaktsiine samadel alustel nagu suuremad ja jõukamad riigid, kus vajatavad vaktsiinikogused on suuremad ja ka läbirääkimispositsioon seetõttu tugevam.

Ühtlasi said suvel koostöös riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoniga kaardistatud riskirühmad, kellele tuleb võimaldada vaktsineerimist esmajärjekorras. Need on inimesed, kes tervise või töö iseloomu tõttu on suuremas riskis koroonaviirusega nakatumiseks või kelle puhul võib Covid-19 haigus kulgeda väga raskelt. Need on eeskätt tervishoiutöötajad ja tervishoiuasutuste töötajad, hooldekodude töötajad ja elanikud, vanemaealised ja teatud krooniliste haigustega inimesed, lisaks eesliinitöötajad ja elutähtsate teenuste osutajad.

Seega võimaldatakse vaktsineerimist esmajärjekorras riskirühmadele, keda on Eestis hinnanguliselt 300 000-350 000 inimes. Selleks, et vaktsineerimist saaks võimaldada kõigile Eesti elanikele sõltub ennekõike sellest, kui suuri koguseid vaktsiini ja kui kiiresti suudavad vaktsiinitootjad tarnida.

Eesti on otsustanud riskide maandamiseks ühineda kõigi seitsme EL ühishankes oleva vaktsiinitootja lepinguga. Praeguseks on ühinetud ravimitootjate: AstraZeneca, Jannsen Pharmaceutica NV, Pfizer/BioNTech, Curevac ja Moderna eelostulepingutega. Euroopa Liidu ühishankes on Euroopa Komisjonil sõlmitud leping ka vaktsiinitootjaga Sanofi, millega Eestil on võimalik liituda hiljem. Läbirääkimised on käimas veel ka vaktsiinitootjaga Novavax. AstraZeneca lepinguga soetab Eesti Covid-19 vaktsiini ca 665 000 inimesele, Jannsen Pharmaceutica NV lepinguga ca 300 000 inimesele, Pfizer/BioNTech lepinguga ca 300 000 inimesele (lisaks 50 000 täiendavat doosi 25 000 inimesele), Curevaci lepinguga ca 330 000 inimesele, Moderna lepinguga ca 117 000 inimesele.

Vaktsiinitootjaga Pfizer/BioNTech sõlmitud lepingu alusel saabuvad esimesed tarned (9750 doosi) võimaldavad lähiajal vaktsineerida igal nädalal ligi 5000 inimest. Esimesest vaktsiinitarnest võimaldatakse vaktsiine 20 haiglale, kokkuleppel perearstidega 53 valveperearstikeskusele (kõikide pereõdede ja perearstide vaktsineerimiseks) ning kolmele haiglast eraldiseisvale kiirabile üle Eesti.

Sotsiaalministeerium loodab, et varsti jõuavad müügiloani ka järgmiste vaktsiinitootjate vaktsiinid ning siis suurenevad ka Eestisse saabuvad vaktsiinikogused. Praeguseks on teada, et Euroopa Ravimiamet on planeerinud erakorralise koosoleku vaktsiinitootja Moderna vaktsiini müügiloataotlusele hinnangu andmiseks 6. jaanuariks. Positiivse hinnangu korral väljastab seejärel vaktsiinile müügiloa Euroopa Komisjon. Vaktsiinitootja on lubanud alustada pärast seda tarnetega. Samas pole enne müügiloa väljastamist teada, millal täpselt esimesed tarned Euroopa Liidu riikidesse jõuavad.

Kuna ootus ja vajadus vaktsiinide kasutuselevõtuks on suur, menetleb Euroopa Ravimiamet taotlusi nii kiiresti kui võimalik, samas ei saa teha Euroopa Liidus ühegi ravimi ega vaktsiini toime, ohutuse ega kvaliteedi osas järeleandmisi. Tuleb meeles pidada, et koroonaviiruse mõjude kõrval on kaalul ka vaktsineerimise mõjud, seega tuleb enne vaktsiini kasutusse lubamist veenduda, et vaktsiinist saadav kasu kaalub üles võimalikud riskid. Seetõttu annab Euroopa Komisjon vaktsiinile müügiloa alles siis, kui Euroopa Ravimiamet on hinnanud kõiki vajalikke andmeid, sh vaktsiini ohutust ja efektiivsust.