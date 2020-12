Terviseameti spetsialist selgitab, miks rasedad Eestis Covid-19 riskigruppi ei kuulu

«CDC on rasedad liigitanud riskigrupi hulka, kuid seda pole teinud WHO ega ECDC. Küll aga on WHO avaldanud oma kodulehelt artikli, kus viidatakse, et rasedad on sagedamini asümptoomsed, kuid need rasedad, kes põevad haigust raskemalt satuvad sagedamini haiglasse. Viimane võib olla tingitud ka sellest, et rasedate tervis on tihti kõrgema tähelepanu all ning rasedad on hospitaliseeritud eelkõige ettevaatusabinõuna,» räägib Sepp.