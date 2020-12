Uus koroonaviiruse vaktsiin sai heakskiidu Ühendkuningriigis kasutamiseks

See tähistab suurt pöördepunkti. Uus vaktsiin viib Ühendkuningriigi immuniseerimiskampaania massilise laienemiseni, mille eesmärgiks on elu normaliseerumine. Suurbritannia on tootjalt AstraZeneca tellinud 100 miljonit annust. Sellest piisab 50 miljoni inimese vaktsineerimiseks. Ravimiasutuste heakskiit tähendab, et vaktsiin on nii ohutu kui ka tõhus.