USAs andis vaktsineeritud medõde positiivse koroonaproovi

Matthew W., medõde, kes töötab paralleelselt kahes haiglas, sai esimese doosi Pfizeri vaktsiini 18. detsembril. ABC News kirjutas toona, et ta tunneb end veidi valutavast käest hoolimata hästi, teisi kõrvalmõjusid medõel ei esinenud.

Seejärel läks ta end Covid-19 suhtes testima. Päev pärast jõululaupäeva sai ta teada, et testi tulemus on positiivne.

Spetsialistide sõnul pole see suur üllatus. Nakkushaiguste spetsialist Christian Ramers sõnas, et vaktsiini kaitsev toime tekib 10 kuni 14 päeva jooksul pärast vaktsiini saamist. «Esimene doos annab umbes 50 protsendilise kaitse, pärast teise doosi saamist on viirusevastase kaitse protsent 95.»