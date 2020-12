Kui järgmine aasta reisida soovite, siis võite selleks vajada vaktsiinipassi

Mitmed ettevõtted ja tehnoloogiakontsernid on alustanud nutitelefonirakenduste või süsteemide välja töötamist, mis sisaldaks infot inimese vaktsineerimisest või koroonaproovi tulemusest. Seda saaks näidata kontserdikohtadesse, staadionitele, kinosaalidesse või isegi riikidesse sisenemiseks. Äpp looks pääsme QR-koodi või tervisetõendi kujul.

Kuidas näeks Eestis välja koroonapass, vastas rahvatervise osakonna nõunik Kärt Sõber: «Eestis on kasutusel paberkandjal immuniseerimispass ja samuti tuleb kõik vaktsineerimised dokumenteerida digilukku, et inimesel oleks võimalik riiklikust patsiendiportaalist oma vaktsineerimisi näha (e-immuniseerimispass). E-immuniseerimispassi saab vajadusel ka välja printida. Euroopa Liidu tasemel on alustatud arutelusid ühtse EL ülese vaktsineerimispassi loomiseks. Täpsemat infot saab anda siis, kui on olemas konkreetsemad kokkulepped.»