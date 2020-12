Regionaalhaiglas on koroonavaktsiini saanud juba 314 töötajat

Regionaalhaiglas alustati töötajate vaktsineerimisega möödunud pühapäeval, 27. detsembril. Infektsioonikontrolli talituse juhataja-vanemarst dr Mait Altmetsa sõnul on 30. detsembri kella 13 seisuga esimese doosi vaktsiini saanud juba 314 haigla töötajat, kuid päeva jooksul on plaan esmase doosiga vaktsineerida kokku 430 ja aasta lõpuks 700 töötajat. «Pfizer-BioNTechi uued vaktsiinisaadetised laekuvad haiglasse igal nädalal ja vaktsineerimine jätkub. Ootame aasta alguses järgmist 700 doosi tarnet,» ütles dr Altmets, lisades: «EU poolt on hindamisel ka teise Covid-19 vaktsiini tootja Moderna vaktsiini müügitaotlus. Otsus selle kasutuselevõtu kohta peaks tulema 6. jaanuaril.»

Kõige enam on vaktsineeritud inimesi USAs, kus alustati juba 12. detsembril. Kahe nädalase massilise vaktsineerimisega on oma doosi saanud peaaegu kaks miljonit inimest. Suuremate vaktsineeritute numbritega paistavad silma Hiina (miljon) ja Ühendkuningriigid (625 tuhat). Lisaks on põhjust esile tuua Iisraeli, kus alustati küll alles 21. detsembril, kuid kus on jõutud vaktsineerida peaaegu 400 000 inimest, mis teeb Iisraelist kõige enam vaktsineeritud rahvastikuga riigi – 4,37 in 100 000 elaniku kohta.

Nii USA, Ühendkuningriigid kui Iisrael kasutavad Pfizer-BioNTechi vaktsiini, mida kasutatakse praegu ka Eestis. 26. detsembriks oli USA teinud 1,9 miljoni vaktsiinisüsti, mille käigus on kogutud 353 teavitust kõrvaltoimetest. Enamik kõrvaltoimeid (73%) tekib noorematel, 18-49 aastastel inimestel. Kõrvaltoimetest suurem osa kerged või keskmised ning ainult kaheksa liigitati raskekujulisteks. Neist neli nõudsid hospitaliseerimist ning surmaga ei lõppenud ükski.

Kõrvaltoimeid ei tasu karta, need annavad märku, et vaktsiin toimib – immuunsüsteem on asunud «tööle». Covid-19 vaktsiini kõrvaltoimed on tüüpilised enamikule vaktsiinidest: süsti koha valulikkus, väsimus, peavalu, lihasvalu, külmavärinad, liigesevalu ja isegi palavik. Oluline on mõista, et need nähud on ajutised ja mööduvad hiljemalt paari päevaga.