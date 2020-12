Regionaalhaigla toetas rahaliselt vähiennetuse ja vaimse tervise edendajaid

Regionaalhaigla juhatuse esimehe Agris Peedu sõnul on oluline tunnustada aktiivseid terviseedendajad ja vabatahtlikke rahvatervise olulistes valdkondades, nagu seda on töö vähipatsientide ja vaimse tervise suunal. «Eriti selle aasta tervishoiukriisi vaates on iga samm oluline,» ütles Agris Peedu.

«Covidi leviku ja kaasnevate piirangute kontekstis on vaimne tervis eriliselt oluline, samuti see, et vähipatsiendid saavad kogu vajaliku ravi ja igakülgse toetuse,» sõnas Peedu. Regionaalhaigla osaleb ka «Minu unistuste päeva» projektis ja on toetanud Tallinna Lastehaigla Toetusfondi. Kuigi Regionaalhaigla ise ravib peamiselt üle 16-aastaseid patsiente, on tähtis lapsi ja laste tervist alati toetada, eriti neid, kes kahjuks peavad isegi pühadeaega ja aastalõppu haiglas veetma. «Meie fookuses on ka vabatahtlik tegevus ja heategevus meie võimaluste piires,» lisas Peedu.