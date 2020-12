Eesti inimesed satuvad aastavahetusel EMOsse peamiselt ühel põhjusel

«Pikaaegse arstikogemuse põhjal võib öelda, et kahe silmaga on lihtsam elada kui ühega. Seega peaks pürotehnika kasutamisel kasutama kaitseprille ja hoidma rakettidega ohutut distantsi, mida tootja on soovitanud. Mitte mingil juhul ärge laske ilutulestikku käest,» ütles ta.