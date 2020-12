USA nakkushaiguste juhtiv ekspert: olukord on kontrolli alt väljunud

Fauci on koroonaviiruse levikut puudutavate andmetega väga hästi kursis. «Olukord on mitmes aspektis kontrolli alt väljunud,» tunnistas ta. «Viirusega nakatunute arvu tõus võrreldes kevadise laine või detsembri algusega on väga järsk.»

«Lähikontakte on varsti pea võimatu kaardistada,» ütles Fauci. «On osariike, mis suudavad seda veel efektiivselt teha, kuid üldine pilt on ikka väga halb.»

Oma osa nakatumiste arvu järsul kasvul on jõulupühade ajal reisinud inimestel. «Nüüd on juba hilja, sest inimesed, kes plaanisid pühade ajal reisida, on seda juba teinud. Ma ei saa neile praegu öelda, et hoiduge reisimisest, sest see on juba tehtud.»