Proviisor räägib vitamiinist, mis aitab taastada energiavarusid

Kätte on jõudnud aasta kõige pimedam aeg, päevavalgust jagatakse ainult loetud tundideks ja suvised energiavarud hakkavad otsa lõppema. Üheks igapäevase energiavarustuse halliks kardinaliks on aine nimega ubikinoon-10 ehk koensüüm Q10. See ensüüm on raku tasemel energia tootmisel meie keha jaoks olulisemaid ühendeid, vahendades toitainete ja hapniku reageerimisel energeetilisi protsesse ning võimaldades seega rakus energiatootmist.