TÜ teadlased selgitavad, kuidas vältida aastavahetust tähistades nakatumist

Viimased prognoosimudelid näitavad, et haiglaravi vajajate arv kasvab lähiajal veelgi, vahendab ERR. See, kuidas inimesed on toiminud jõulude ajal, hakkab nakatumisnäitajates kajastuma umbes nädala pärast ning haiglaravi statistikas alles kahe-kolme nädala jooksul.

Seireuuring on näidanud, et inimesed valdavalt järgivad soovitusi, aga piisab väikesest hulgast piirangute eirajatest, et nakkusele hoogu juurde anda.