Eesti Arstide Liidu president: mina olen esimese süsti kätte saanud ja soovitan kõigile

«Ometi tajume selgelt, et suurimate ootuste ja lootustega vaadatakse arstide, õdede ja kogu tervishoiusüsteemi poole – kas me ikka oskame, suudame, peame vastu? Usun, et võin kolleegide nimel öelda: arstidena ei jäta me patsiente, oma rahvast ja riiki hätta, kuigi lihtsalt inimlikult oleme epideemiast väsinud ja tüdinud. Loodame, et vaktsiinid aitavad koroonast võitu saada. Küllap julgustavad arstid ennast vaktsineerides ka teisi inimesi. Mina olen oma esimese süsti kätte saanud ja soovitan kõigile,» rääkis Sütt Med24-le.