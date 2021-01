Venekeelse elanikkonna kõrgel nakatumisel on kaks põhjust

«Ida-Virumaa puhul peab arvestama eelkõige sellega, et tegemist on piirkonnaga, kus tööhõive struktuur - teenindus ja suured tööstusettevõtted, kus peab olema tagatud ööpäevaringne toimimine - kitsendab kaugtöö võimalusi. Sissetulekute tase toob koroonakriisi puhul esikohale majanduslikud mured. Seetõttu võib juhtuda, et seal käiakse kergemate haigussümptomitega rohkem tööl või nõuab tööandja inimestelt tööl käimist, kuni töötaja diagnoos või lähikontaktsus on ametlikult kinnitatud,» ütles valitsuse meedianõunik Jevgenia Värä ERRile.